Cantù, arresto in flagranza di reato per un 25enne di origini marocchine. Durante le attività per contrastare lo spaccio di droga, ieri pomeriggio gli investigatori della squadra mobile hanno notato in un parcheggio un uomo avvicinarsi ad un’auto in sosta e hanno assistito ad uno scambio con il veicolo poi rapidamente ripartito. Gli agenti hanno inseguito la vettura in fuga fino a quando non è entrata in un vicolo cieco. L’uomo alla guida è quindi sceso per scappare a piedi e ha gettato a terra un involucro contenente cocaina. E’ stato poi bloccato poco dopo. Dalla perquisizione sono emerse 19 dosi della stessa sostanza, già pronte, per un totale di quasi 12 grammi, oltre a 600 euro in contanti.

Il 25enne risultato, inoltre, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Avezzano, sempre per reati legati agli stupefacenti. E’ scattato l’arresto in flagranza ed è stato portato al carcere “Bassone”.