Como, controlli della polizia locale di via Giulini. Area più volte sotto ai riflettori in particolare negli spazi davanti alla palestra dove ormai si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e dove si ritrovano spesso disperati e senzatetto. In questo caso però gli agenti hanno fermato, nel pomeriggio, un ragazzo 17enne con un coltello con una lama di 9 centimetri, di cui non ha saputo spiegare provenienza e utilizzo. Il giovane, italiano e residente in provincia, è stato denunciato al tribunale dei minori e il coltello sequestrato.

Nell’ambito di ulteriori controlli sul territorio cittadino emessi, tra ieri e oggi, quattro ordini di allontanamento: due in un’altra zona critica, piazza San Rocco, per consumo di alcol in strada. Il divieto previsto da regolamento di polizia urbana. La piazza rientra nella zona rossa, a tutela rafforzata sotto il profilo della sicurezza. Altri due ordini di allontanamento coinvolgono due senzatetto: uno davanti all’ex chiesa di San Francesco, per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre l’altro da piazza Grimoldi dove un senza fissa dimora – dopo aver esagerato con l’alcol – è stato trovato disteso a terra.