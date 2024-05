Una Ztl, zona a traffico limitato, solo nella stagione turistica. È questa l’idea del sindaco Alessandro Rapinese per viale Geno. Già mesi fa aveva parlato – sempre in diretta su Etv – dell’ipotesi di trasformare la strada che costeggia il lago in Ztl perché troppo pericolosa in alcuni momenti, in particolare d’estate, tanto da rendersi necessaria una limitazione agli accessi. Adesso il progetto inizia a prendere forma e si aggiungono ulteriori dettagli.

“Ho detto senza paura che stiamo studiando una Ztl in viale Geno – ha ribadito Rapinese in diretta su Etv – ma non avrebbe senso mantenerla tutto l’anno. Vogliamo fare le cose che servono, non le cose ideologiche” ha specificato. Quindi la limitazione sarà soltanto nel periodo estivo e turistico. Per Rapinese la zona a traffico limitato potrebbe partire in prossimità di Piazza De Gasperi o poco prima. “Ci stiamo ragionando” ha specificato.

Rapinese: “La prima cosa da fare è rifare i marciapiedi”. Si parte in autunno

“La priorità per viale Geno però – ha rimarcato il sindaco – la prima cosa è rifare i marciapiedi e mettere ordine su tutta la piazza”. Si partirà da questo autunno, ha assicurato Rapinese. “Per il rifacimento dei marciapiedi abbiamo già stanziato i fondi – ha spiegato il sindaco – gli uffici vogliono dare la progettazione all’esterno perché vogliono che sia di qualità”. “Considerata la delicatezza del suolo, mi fa piacere avere la possibilità di collaboratore con professionisti specializzati” ha concluso il sindaco.