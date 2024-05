Al Teatro Nuovo di Rebbio, quartiere di Como, è andato in scena ieri sera il tradizionale Concerto di Primavera del Corpo Musicale di Rebbio con la partecipazione dell’Ensemble di Sax scuola allievi (di Monte Olimpino, Luino e Rebbio) e de “Le balene canterine“, gruppo della scuola dell’infanzia di via Lissi.

Una serata molto partecipata in cui è stato eseguito un ricco programma aperto dai piccoli alunni dell’asilo che si sono cimentati in un Te Deum molto particolare, eseguito con i versi degli animali.

Il concerto è poi entrato nel vivo. Al pubblico sono stati proposti brani celebri come “The show must go on” o “Killing me softly”. E ancora “Moonlight serenade”.

A dirigere il Corpo Musicale di Rebbio il maestro Consuelo Meroni.

Il Corpo Musicale di Rebbio trova una nuova sede

La fondazione risale al 1913 quando un gruppo amanti della musica gettò le basi per la costituzione del Corpo. Attualmente conta quaranta musicanti di cui quasi il 40% è costituito da giovani. Un gruppo affiatato che ha visto membri raggiungere il traguardo dei 50 anni di partecipazione.

Nell’occasione è stato comunicato che, grazie alla collaborazione della parrocchia di Rebbio e della scuola dell’infanzia di via Lissi, è stato risolto il problema della nuova sede. Da una parte si terranno le attività amministrative mentre all’asilo le riunioni per le prove. La banda era, infatti, alla ricerca di spazi. Dopo 30 anni ha dovuto lasciare i locali comunali di via Badone. Avrebbe rischiato di terminare la propria attività se non si fosse trovata una soluzione. Rischio che è stato scongiurato grazie alla risposta del quartiere.