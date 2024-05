Grave incidente poco dopo le 12.45 sull’autostrada A2 in territorio di Faido, in Canton Ticino. Coinvolto un motociclista 57enne residente in Belgio. A darne notizia la Polizia cantonale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la galleria della Piumogna in direzione nord, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo della moto e ha urtato il muro della galleria, cadendo a terra. Tra le ipotesi è che a causare l’incidente sia stato un malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca, i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega. Dopo le prime cure, il 57enne è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ha riportato gravi ferite ed è in pericolo la vita.