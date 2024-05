Il pontile di Sant’Agostino destinato alle squadre nautiche delle forze dell’ordine. Ci sarà spazio per due imbarcazioni. Sono le prime indiscrezioni che trapelano dal Comune di Como e che riguardano lo specchio d’acqua nel primo tratto di viale Geno. Il pontile è più volte finito al centro delle polemiche per il viavai di barche private che hanno creato, in particolare nei mesi estivi, criticità segnalate anche dalle forze dell’ordine. “Essendo fruibile da due mezzi alla volta e di dimensioni insufficienti al contenimento di tutte le imbarcazioni che, quando non trovavano spazio, restavano in attesa creando pericolo e ostacolo alle rotte dei battelli”. Questo – in sintesi – veniva precisato nelle carte comunali nei mesi scorsi.

Ora proprio le forze dell’ordine saranno destinatarie di quell’approdo. Da quanto si apprende l’idea sarà presto sul tavolo della giunta, probabilmente già mercoledì. Poi la deliberà seguirà il suo corso per attivare la procedura che, con ogni probabilità, vedrà pubblicare un bando per l’assegnazione. Ci sarebbe già chi ha mostrato interesse a partecipare.

L’intento dell’amministrazione – dichiarato più volte – è garantire ordine e sicurezza, in primis per il servizio di trasporto pubblico. Così facendo si attiverà un presidio nel primo bacino in prossimità dei moli e dei mezzi della navigazione. Il pontile – peraltro incendiato e vandalizzato non più tardi di qualche giorno fa – sarà oggetto di lavori di adeguamento per ospitare le imbarcazioni delle forze dell’ordine.