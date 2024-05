Andrea Spataro e Omar Piras hanno concesso il bis: dopo la vittoria nell’edizione 2023 lo stesso equipaggio, su Vw Polo, ha vinto il Rally della Valle Intelvi 2024. Spataro e Piras sono stati in testa per tutta la gara, per tutta la corsa hanno dovuto contenere gli attacchi di Riccardo Pederzani e Martina Omacini che dalla terza prova hanno attaccato con una certa insistenza vincendo, a bordo della Skoda Fabia, ben sette delle nove prove speciali in programma. Alla fine il distacco tra primi e secondi è stato di 9”4. Sul terzo gradino del podio staccati di 33”3 sono arrivati Gianluca Luchi e Gianluca Marchioni, pure al via su una Skoda Fabia.

Nella classifica generale sono poi giunti Stefano Baccega e Diego Esposito (Skoda Fabia). Quinta posizione finale per Michele Mazzoni e Matteo Olivo (Skoda), che si sono si sono aggiudicati il trofeo dedicato ad Enrico Manzoni come primo equipaggio della Valle Intelvi nella classifica assoluta. Mazzoni ha preceduto la vettura identica di Michele Griso e Alessandro Lucato, sesti davanti a Nicola Manzoni e Mirko Bini. In ottava posizione finale Marco Leoni e Lorenza Prioni (Skoda), poi Matteo Dotti e Loretta Tedesco, anche loro su Skoda. Prestazione di rilievo per Manuel Bracchi e Debora Fancoli capaci di portare la piccola Peugeot 106 al decimo posto finale.

Il trofeo dedicato a Nando Prada e riservato al concorrente capace di infliggere il maggior distacco di classe sulla prova di Lanzo Intelvi è stato vinto da Paolo Libertini e Lucia Curti a bordo di una Peugeot 205 Rally iscritta in classe A5. Fra gli Under 25 affermazione per Marco Luchi e Nicole Mille al via su una Peugeot 208. La Bluthunder Racing si aggiudica la coppa riservata alle scuderie davanti alla Val Senagra Corse. Hanno concluso la gara 61 vetture.