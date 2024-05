Piscine a Como, finiti gli interventi all’interno della vasca Sinigaglia si apre il cantiere a Casate. Ad annunciarlo è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Lavori da effettuare non solo nella piscina ma anche all’interno del palazzetto di Casate. Il sindaco ha elencato le criticità presenti nella struttura emersi durante il vertice tra Como Servizi Urbani, che gestisce il servizio, e i dirigenti comunali lo scorso venerdì mattina.

“L’obiettivo dell’amministrazione è partire il prima possibile con gli interventi a Casate e riaprire l’impianto per settembre”, spiega il sindaco Rapinese. “Stiamo ragionando sulla chiusura con Csu che si occupa da sempre del servizio per non creare disagi”. Poi ribadisce: “Vogliamo sistemare la situazione perché palazzetto e piscina di Casate non sono mai stati a norma”.

Presumibilmente una volta terminati i corsi nella piscina di Casate e con l’apertura della vasca esterna dovrebbero scattare gli interventi anche per quanto riguarda il palazzetto del ghiaccio. L’amministrazione si dice dunque pronta a stanziare i fondi per gli interventi per la messa a norma del centro sportivo di Casate. Infine sulla piscina Sinigaglia, il sindaco detta ancora una volta i tempi. “Il cantiere è concluso, oggi il sopralluogo con la riconsegna della piscina al Comune – spiega Rapinese – Da oggi inizia la fase di pulizia dopo gli interventi e poi la riapertura”.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale la possibilità di tenere aperta per l’estate a Casate la sola area esterna, mentre si lavorerebbe su quella interna. Intanto atleti e appassionati potrebbero andare alla piscina Sinigaglia che resterebbe aperta anche durante l’estate, invece di chiudere come solitamente avviene.