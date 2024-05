Entra nella piazza ancora chiusa forzando il cancello e si barrica all’interno del locale dove vengono riposte sedie e altri attrezzi per gli eventi. Si era chiuso all’interno serrando il cancello con il fil di ferro. Con sé aveva alcuni coltelli da cucina, una sega, un piede di porco, due pinze, un martello e una spranga di ferro da oltre un metro di lunghezza. Domenica movimentata in piazza Martinelli, pieno centro di Como. L’intervento della polizia locale, con due squadre, attorno alle 9.

All’arrivo degli agenti l’uomo, 64enne comasco e già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a urlare e inveire contro di loro brandendo pericolosamente l’asta di ferro. Per contenerlo hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Nessuno è rimasto ferito. Il 64enne è stato denunciato per danneggiamento, possesso di oggetti atti ad offendere, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’operazione non è passata inosservata ai passanti che in quel momento si trovavano in zona. In Piazza Martinelli è arrivato anche il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Sembra che l’uomo sia lo stesso che nelle scorse settimane aveva minacciato anche il vicesindaco in Comune.