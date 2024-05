Progetto del mega resort a Torno. “Forti preoccupazioni per gli impatti sul territorio”, è l’allarme che arriva da Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como. “Siamo profondamente preoccupati per il nuovo progetto che riguarda la realizzazione di un mega resort di lusso sulla sponda interna del Lago nel comune di Torno. Dalle prime analisi emergono aspetti che rischiano di stravolgere pesantemente il territorio. Territorio già provato da un forte dissesto idrogeologico e da un turismo che, se non gestito correttamente, rischia di mettere in seria difficoltà il nostro lago”, spiega ancora Erba.

“La cura e la tutela del paesaggio è di vitale importanza perché è il patrimonio attraverso cui stiamo vivendo il grande sviluppo turistico di questi anni. Comprometterlo significherebbe un grave danno su ogni fronte.” Poi il coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como conclude: “Dobbiamo riflettere sul tipo di turismo che vogliamo. Non è possibile pensare che Como e i comuni del Lago riescano da soli assorbire tutte le richieste di soggiorno. Serve ampliare l’offerta anche alle zone esterne del Comasco come il Canturino e l’Erbese. Un modello diffuso che potrebbe essere la chiave per ridurre gli impatti e distribuire meglio i flussi turistici”.