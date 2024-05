Disastro treni: a una mattinata già fortemente penalizzata sul fronte del traffico sulla viabilità ordinaria si aggiungono i disagi anche sul trasporto ferroviario.

I disagi maggiori per pendolari e viaggiatori si sono verificati sulla linea transfrontaliera che collega Chiasso – Como – Milano – Rho. Il treno 25036 (MILANO PORTA GARIBALDI 10:39 – CHIASSO 11:47) non è stato effettuato per un guasto che ha richiesto il rientro in deposito. I passeggeri diretti a Chiasso sono stati deviati sul convoglio 25040 (MILANO PORTA GARIBALDI 11:39 – CHIASSO 12:47). Stessa sorte per il treno 25045 (CHIASSO 12:13 – MILANO PORTA GARIBALDI 13:21), non effettuato ancora una volta a causa di un guasto. Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso con cui – se non tutti i giorni quasi – pendolari e viaggiatori sono costretti a fare i conti.

Basta consultare il sito trenipendolari.it che monitora in tempo reale l’andamento del traffico ferroviario. Analizzando la direttrice S11 che collega Chiasso-Como-Milano-Rho, nel mese di maggio, fino alla data di ieri, i treni in orario sono stati 317. Più del doppio i treni in ritardo: 828 il dato esatto segnalato dal sito per un totale di 7.064 minuti di ritardo complessivo.