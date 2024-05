Dalla tarda mattinata di oggi erano in corso le ricerche nei boschi tra Albese con Cassano e Montorfano di un frate 65enne, Renato Tosatto. In serata è stato trovato il corpo senza vita avvistato in un punto impervio – non lontano dal convento dei Missionari Saveriani – dall’elicottero che sorvolava la zona. Impegnati nelle operazioni i carabinieri di Como, i vigili del fuoco e la protezione civile e il soccorso alpino per il recupero. Da quanto si apprende uno dei confratelli stamattina aveva denunciato il mancato rientro. Ieri sera il 65enne sarebbe uscito per una passeggiata portando soltanto il cellulare. Proprio il telefono era stato localizzato nel luogo in cui si sono poi concentrate le ricerche, cioè nei prati attorno all’istituto di Tavernerio. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore.