Una violenta perturbazione, all’ora di pranzo, giunta da Nord-Ovest, ha colpito la Valle Intelvi, il Triangolo Lariano, in spostamento verso Sud-Est, nella Brianza comasca e lecchese. Oltre a tuoni e pioggia copiosa in Valle Intelvi è caduta anche la grandine e alcune zone sono rimaste senza corrente. Per ripulire le strade sono in azione anche i mezzi abitualmente utilizzati per togliere la neve. Nel pomeriggio, in città e in provincia, è atteso l’arrivo di ulteriori temporali. La giornata sarà all’insegna dell’instabilità su tutto il territorio provinciale.

L’operazione di ripulitura delle strade in Valle Intelvi

La grandine caduta in Valle Intelvi

La perturbazione vista dalla città di Como