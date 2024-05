Due squadre dei vigili del fuoco in azione in serata ad Albavilla in via ai Crotti, la strada – dopo un violento nubifragio – è ricoperta da un fiume di acqua e fango che scende dalla montagna e ha letteralmente invaso la carreggiata. Come si vede nei video pubblicati sulla pagina Facebook “Sei di Albavilla se”. Clicca qui per vederli.

“Assieme ai pompieri in azione anche la protezione civile e la polizia locale. La strada è stata chiusa e siamo sul posto per capire come procedere” ha chiarito il sindaco Giuliana Castelnuovo.

Da quanto emerge sono in corso verifiche anche in alcune abitazioni. E’ possibile che acqua e fango abbiano invaso garage o scantinati. Non risulterebbero feriti.