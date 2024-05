Incidente a Claino con Osteno ieri sera attorno alle 19 sulla provinciale 14 che collega San Fedele a Porlezza in località Barclaino. Lo schianto ha visto coinvolte un’auto e una moto. In seguito al violento impatto il motocilista 56enne, Davide Trivelli, ferito gravemente, è morto all’arrivo in ospedale. Da quanto è emerso fino ad ora lo scooter avrebbe sbandato a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia finendo contro la vettura che viaggiava in direzione opposta. Questa, al momento, la prima ricostruzione dopo i rilievi. Ulteriori accertamenti sono al vaglio dei carabinieri di Porlezza. Immediato l’arrivo dei soccorsi allertati in codice rosso, in volo si è alzata l’eliambulanza. Il personale del 118 ha effettuato le manovre di rianimazione e poi lo ha trasportato al vicino presidio di Menaggio dove è stato costatato il decesso. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Il tratto è rimasto chiuso per consentire le operazioni.

Trivelli, sposato e di professione meccanico, era nato a Valsolda ed era residente a Corrido.