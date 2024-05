Tappa comasca per la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, oggi nel capoluogo allo Yatch Club per portare il suo sostegno a Fabio Aleotti, in corsa per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

I pentastellati si propongono come “costruttori di pace” contro le guerre in corso e si scagliano contro quella che definiscono “l’austerità del governo Meloni”. Tra i temi centrali a livello europeo con ricadute sui territori, la corsa per l’investimento dei fondi Pnrr.