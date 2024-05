Il Premio Innovazione IdeaImpresa 2024, dedicato ai giovani studenti delle province di Como e di Lecco, arriva al suo evento conclusivo con la XV Giornata dell’Innovazione, in programma martedì 28 maggio. Promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con ComoNExT, l’iniziativa vede la partecipazione di partner istituzionali come il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, il CNR-STIIMA sede di Lecco e il Consorzio Dintec per l’Innovazione Tecnologica, con il supporto di imprese e organizzazioni.

Il “Premio Innovazione IdeaImpresa” coinvolge studenti, imprenditori e professionisti in un dialogo su soluzioni innovative per le sfide attuali. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado partecipano a un percorso annuale che comprende incontri dedicati allo sviluppo dell’idea, alla fattibilità del progetto, a comunicazione e lavoro di squadra. L’obiettivo è valorizzare il pensiero innovativo, offrendo ai ragazzi un’importante occasione di confronto e approfondimento. Il tema di quest’edizione, “RECHARGE”, invita a valorizzare la collaborazione per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la fame, la povertà e le disuguaglianze. Durante la giornata verranno presentati i progetti innovativi sviluppati dalle squadre in gara.

L’evento si svolgerà a partire dalle 10 a ComoNExT Innovation Hub di Lomazzo e si concluderà con la premiazione alle 16.30.