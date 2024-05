Incidente in via per Cernobbio a Como e traffico intenso, mattinata di caos sulle strade nel capoluogo lariano e anche sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Code in particolare in direzione della Svizzera e, sulla viabilità ordinaria, nella zona di Cernobbio.

Autostrade per l’Italia segnala coda all’uscita Lago di Como per i veicoli provenienti da Lainate per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In un momento già di traffico intenso, un incidente in via per Cernobbio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per le persone coinvolte nell’impatto. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, rimasta bloccata nella zona con conseguenze anche sull’auostrada.