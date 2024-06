L’arrivo di giugno e una bellissima giornata di sole: una ricetta perfetta per far riempire la città di turisti. Tavolini dei bar pieni, vie del centro storico affollate e poi – immancabili – le lunghissime code alla Navigazione. La biglietteria è stata presa d’assalto per tutta la mattina, con due lunghissime colonne di turisti sotto il sole. Da un lato chi attendeva di fare il biglietto, dall’altro chi aspettava di salire sui battelli per una gita tra le località del lago. Bellagio una delle principali mete dei turisti in fila. Tra loro soprattutto stranieri: c’è chi arriva dalla Spagna, chi dalla Grecia, chi dalla Romania e chi dagli Usa.

C’è chi spera che la coda sia veloce e chi invece, vista la colonna, demorde. Tra loro soprattutto italiani. “Avremmo voluto fare un giro sul lago, ma abbiamo visto le file e faremo un giro in città” spiega un turista catanese. “Non ci aspettavamo una coda del genere – dice una turista di Latina – ci vorranno almeno tre ore. Poi prima bisogna fare la fila per il biglietto e poi l’altra per salire sul battello. Rinunciamo – aggiunge – abbiamo anche provato a prenotare i biglietti per il battello online, ma sono finiti”.

Le aiuole di Villa Olmo recintate

Con i turisti in massa in tutta la città solitamente le aiuole di Villa Olmo sono prese d’assalto. Ora però sembra invece che si sia trovato un modo per tenerli lontani ed evitare quelle scene da Como beach che avevamo visto qualche tempo fa, con ombrelloni piantati nel prato. Ora, forse per via del nuovo regolamento che vieta di sostare sull’erba, le aiuole di Villa Olmo si presentano recintate con paletti di legno e nastro bianco e rosso.