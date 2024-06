Le indagini dei carabinieri di Cantù, al lavoro da stanotte, hanno portato i primi risultati. Tre minorenni fermati, l’accusa è di tentato omicidio in concorso, sarebbero i responsabili degli accoltellamenti avvenuti attorno alle 3 nella centralissima piazza Garibaldi, cuore della Città del Mobile. Epilogo di sangue dopo una rissa che avrebbe coinvolto una cinquantina di persone. I militari proseguono con gli accertamenti per risalire a eventuali complici. Da accertare anche il possibile movente. In ospedale con ferite molto gravi sono finiti tre uomini di 33, 44 e 29 anni. I primi due soccorsi dal 118 direttamente in piazza, il terzo portato in ospedale in un secondo momento. I tre minorenni sono con ogni probabilità riconducibili a baby gang in azione nel Canturino e già finite al centro delle cronache per episodi di violenza.

Nel tardo pomeriggio è stato fermato anche un 19enne. Il giovane era ricercato dai carabinieri ma era irreperibile. Braccato, si è costituito. Sarebbe stato lui a sferrare le coltellate, aiutato dai complici minorenni. E’ accusato di tentato omicidio aggravato ed è stato portato in carcere al Bassone.



