Grave incidente in galleria a Brienno, paese del Lago di Como affacciato sulla statale Regina. Lo schianto, avvenuto per motivi ancora in fase di accertamento, è avvenuto attorno alle 17. Ancora poche le informazioni trapelate. Quel che si sa è che i soccorsi, attivati in codice rosso – quindi massima criticità – sono arrivati con ambulanza, automedica ed elicottero. Risulterebbero quattro feriti, da quanto si apprende si tratta di una famiglia: genitori (un uomo di 51 anni e una donna di 47) e due figli adolescenti (un ragazzino di 12 anni e una 16enne). Tutti trasportati tutti in ospedale. Tra le cause non si esclude un probabile malore dell’autista, non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri. Sul luogo dell’incidente, per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso la statale è stata temporaneamente chiusa. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona.