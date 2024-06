I genitori del comitato “Como a misura di famiglia” non si arrendono. Dopo la bocciatura del ricorso al Tar presentato contro la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere i nidi Magnolia di via Passeri e Coccinella a Monteolimpino, i genitori proseguono la battaglia e annunciano una seconda assemblea cittadina, dopo quella che si è svolta a marzo, sul tema “Ascoltare i bisogni per costruire il futuro”.

“Il comitato “Como a misura di famiglia” – spiegano in una nota – intende sostenere il dibattito e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle famiglie a momenti di riflessione sul valore della qualità dei servizi all’infanzia per costruire il futuro della città di Como. Venerdì 14 giugno alle 20 cittadini, famiglie e associazioni sul territorio sono invitati nell’aula magna dell’istituto Ugo Foscolo. Durante l’assemblea, con l’aiuto di esperti e la partecipazione dei presenti, si approfondirà il tema dei bisogni di bambini e famiglie come bussola necessaria per orientare il futuro di una città a misura di famiglia”.



Il comitato annuncia che durante la serata sarà anche possibile firmare la petizione che chiede di non chiudere gli asili di via Passeri, in centro a Como, e Monte Olimpino.