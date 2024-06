Il prossimo 5 giugno si terrà il primo Forum pubblico della Rete Lariana per la Sostenibilità, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per coinvolgere gli stakeholder del territorio e rafforzare le collaborazioni su progetti di sostenibilità, attraverso piani di azione condivisi.



Il progetto ha già coinvolto 120 soggetti tra imprese profit e non profit, associazioni di categoria ed enti pubblici, che hanno identificato i temi di comune interesse e sui quali si è iniziato a lavorare in una prima fase definita di “cantiere”. Mercoledì verranno presentati risultati e strumenti definiti dai cantieri dedicati e si aprirà la partecipazione alla Rete a tutti i soggetti interessati a condividere e costruire azioni sostenibili, come occasione di sviluppo per il territorio lariano.



La Rete fa parte del progetto SMART, la piattaforma per la sostenibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco. Il primo Forum pubblico si svolgerà alla Fondazione di Minoprio, a Vertemate con Minoprio, il 5 giugno dalle 15.