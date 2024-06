Il furto di una cassaforte installata su un furgone e di un carico di tabacchi, per un bottino complessivo di oltre 8mila euro. Due colpi messi a segno a Como e Rovello Porro nel febbraio scorso e per i quali la polizia di Stato ha arrestato oggi un 33enne residente in provincia di Pavia. E’ ancora ricercato il presunto complice.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita oggi dagli agenti della polizia di Stato. L’indagine, condotta dalla squadra mobile, è stata coordinata dalla procura di Como. In carcere un 33enne originario dell’Est Europa e residente in provincia di Pavia, già accusato di reati contro il patrimonio e con numerosi alias. L’uomo, per gli inquirenti avrebbe commesso i due furti con un complice, ancora ricercato.

Le attività investigative degli agenti della squadra mobile di Como hanno permesso di ricostruire i percorsi degli indagati. Analizzate inoltre le immagini di videosorveglianza e anche i profili social dei sospettati. Gli elementi raccolti dai poliziotti hanno permesso di attribuire all’arrestato e al suo presunto complice un furto con scasso della cassaforte installata a bordo di un furgone a Como il 2 febbraio scorso, bottino 800 euro. Gli stessi avrebbero inoltre rubato pochi giorni dopo, il 7 febbraio a Rovello Porro un carico di tabacchi custoditi all’interno di un furgone, danneggiato dai malviventi per rubare articoli per un valore totale di oltre 7.500 euro.

Il 33enne è stato rintracciato in un campo nomadi in provincia di Pavia e, al termine dell’attività, è stato portato in carcere a Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.