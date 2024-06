Si presenta negli uffici del Comune di Como per richiedere una carta d’identità valida per l’espatrio ma era ricercato, arrestato dalla polizia.

E’ quanto accaduto ieri ad un 49enne comasco, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di aprile dalla Procura della Repubblica di Cuneo per reati legati allo spaccio di droga.

L’arresto è scaturito dagli accertamenti richiesti dagli impiegati comunali alla questura dopo che l’uomo si era presentato per il nuovo documento. Il 49enne era, infatti, già in possesso di una carta d’identità non valida però per l’espatrio e rilasciata a gennaio scorso. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, che hanno acquisito la richiesta, hanno scoperto che a suo carico pendeva, appunto, un ordine di carcerazione: doveva scontare una pena residua di 32 giorni di reclusione.



Quindi hanno avviato le ricerche per rintracciarlo. Lo hanno poi trovato nel quartiere comasco di Sagnino mentre svolgeva attività sociale per una comunità. Lo hanno accompagnato in questura e, una volta notificato il provvedimento, lo hanno accompagnato in carcere al Bassone.