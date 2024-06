Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di manutenzione e il transito di trasporti eccezionali, saranno disposti diversi provvedimenti durante la settimana.

Dalle 22 di domani alle 5 di martedì 11 giugno saranno chiusi il tratto compreso tra Como centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como verso Lainate. In considerazione di questi provvedimenti, lo svincolo di Como centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Dalle 22 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate. Nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, sempre con orario 22-5, dalle 23 di venerdì 14 alle 5 di sabato 15 giugno e dalle 23 di sabato 15 alle 6 di domenica 16 giugno, saranno chiusi il tratto compreso tra Como centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como verso Lainate. In concomitanza, lo svincolo di Como centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Inoltre, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso. Dalle 21 di giovedì 13 alle 5 di venerdì 14 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita. Infine, dalle 21 di venerdì 14 alle 5 di sabato 15 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.