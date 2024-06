Come annunciato venerdì sera, in diretta su Etv, dal sindaco di Como Alessandro Rapinese, a partire da domani e fino al 21 giugno, via Pannilani, dove sono in corso lavori per la riparazione di perdite d’acqua, sarà chiusa totalmente al traffico. La conferma arriva dalla pagina Facebook della polizia locale di Como.

“A causa di lavori urgenti di rifacimento e riqualificazione della rete dell’acquedotto, – si legge nella nota – dal 10 al 21 giugno chiusura di via Pannilani con sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio dei disabili, nel tratto compreso tra i civici 2/A e l’intersezione con via Statale Per Lecco. Resta consentito il transito ai soli residenti, fornitori, mezzi di soccorso e delle forze di polizia fino alle testate di cantiere”.