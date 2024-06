Prima ancora dell’inizio dello spoglio per le elezioni amministrative risultavano già eletti i sindaci dei comuni che avevano un solo candidato in lizza. Quei paesi dove era necessario raggiungere il quorum per confermare la fascia tricolore. Tutti i comuni, ad eccezione di Binago, hanno superato tale soglia.

Arosio ha quindi eletto Alessandra Pozzoli, (Vivere Arosio), a Bizzarone riconfermato Guido Bertocchi (Fare per Bizzarone) sindaco uscente così come a Blevio Alberto Trabucchi (Per Blevio). A Castelmarte Elvio Colombo (Per Castelmarte). Riconfermato Massimo Della Rosa (Anche io Castelnuovo) a Castelnuovo Bozzente. mentre a Cirimido Franco Tagliabue (Insieme per Cirimido). A Claino con Osteno la fascia tricolore resta a Giovanni Bernasconi (Con Crea) così come a Colonno Davide Gandola (Colonno per voi) e a Corrido Luigi Molina (Campanile). A Cremia guiderà il comune Guido Dell’Era (Tutti insieme per Cremia). A Cusino continuerà a lavorare Francesco Curti (Uniti per Cusino). A Dizzasco Aldo Riva (Insieme per Dizzasco e Muronico). A Lezzeno Maurizio Boleso (Impegno Civico per Lezzeno) e a Livo Daniele Pozzi (Livo). A Peglio rimane alla guida dell’amministrazione Dante Manzi (Remis non velis), a Pognana eletto Federico Cola e a Proserpio riconfermata Barbara Zuccon (La colomba), cosi come Federico Broggi (Insieme per Solbiate con Cagno) a Solbiate con Cagno ed Ettore Dassi (Tre pievi) a Sorico. A Valmorea arriva Giampiero Pandiani (Attivi per Valmorea). A Veniano guiderà ancora il comune Graziano Terzaghi (Vivi Veniano) e a Vercana Luca Aggio (Uniti per Vercana). Infine a Villa Guardia fascia a Paolo Veronelli (Villa Guardia Insieme) mentre a Zelbio confermato Matteo Vanetti (Uniti per Zelbio).

A Binago non si è raggiunto il quorum, alle urne si è recato soltanto il 29,39% degli aventi diritto pertanto il comune sarà commissariato. Per essere eletti era necessario superare la soglia del 40%.