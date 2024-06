Cantù in campo questa sera a Trieste per la terza gara della finalissima playoff. Gli uomini di coach Devis Cagnardi sono chiamati a compiere una impresa. I giuliani sono avanti per 2-0. Soltanto la matematica non condanna la squadra brianzola, che però è a un passa dal baratro, ossia la permanenza in serie A2. Si gioca al meglio dei cinque incontri e al prossimo eventuale successo, Trieste festeggerà la promozione.

Ma per ora non è finita e quindi l’attenzione è tutta sul terzo incontro. Si gioca – come detto – questa sera alle 21 al PalaRubini di Trieste. Un importante matchpoint per i giuliani, che faranno di tutto per chiudere ogni discorso. La speranza è che di fronte ci sia una Pallacanestro Cantù ben differente da quella vista nelle prime due uscite. Una formazione più determinata a pronta ad allungare la serie.

Intanto i playoff di serie A2 hanno già una squadra che sta festeggiando la promozione: si tratta di Trapani, che nella sua finale ha avuto la meglio contro la Fortitudo Bologna. Fortitudo che era allenata da Attilio Caja, che qualche “rumor” vede come allenatore proprio di Cantù nella prossima stagione.