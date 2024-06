E’stato ritrovato vivo Albert Renè Corbeel, il turista belga di 81 anni scomparso dal centro di Torno mercoledì sera. A trovarlo, inevitabilmente provato ma cosciente e vivo, alcuni volontari della protezione civile domenica mattina in un sentiero vicino a un torrente in una zona boschiva nei pressi di Villa Pliniana, a Torno, dunque nella stessa località in cui si erano perse le sue tracce. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è ora ricoverato in prognosi riservata. L’attenzione resta alta, si valuta l’evoluzione delle sue condizioni.

Le ultime immagini di una telecamera comunale lo avevano ripreso in piazza Caronti, mentre si incamminava verso via Piave, una stradina di qualche centinaia di metri che sbocca sulla Lariana. L’uomo era arrivato lì con la moglie, era appena rientrato in taxi dopo una passeggiata a Como. La donna si sarebbe fermata a prendere un caffè, mentre lui poi si sarebbe allontanato. Secondo le prime informazioni, la zona in cui è stato ritrovato si trova in linea d’aria a circa 200 metri dalla strada.

Le ricerche erano iniziate subito e proseguivano da mercoledì sera via terra e via lago, con droni, gommoni e unità cinofile. Più di 50 le persone impegnate. Il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco di Como ha gestito, oltre alle proprie squadre ordinarie e specializzate – SAF (Speleo Alpino Fluviale), TAS (Topografia Applicata al Soccorso), imbarcazione soccorso acquatico, elicottero Drago e nucleo SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto) – le decine di volontari che si sono alternate nelle ricerche. Una volta individuato il turista scomparso, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno trasportato a valle l’81enne con la barella portantina. Qui lo attendevano un’ambulanza e un’automedica. Oltre a carabinieri forestali, vigili del fuoco, Protezione civile, erano presenti con i loro cani anche i volontari dell’associazione cinofila di protezione civile “I lupi di Maslianico”. L’intervento si è concluso intorno alle 12.30.

L’uomo è stato subito affidato ai soccorritori del 118 per le prime cure ed è stato poi trasportato all’ospedale Sant’Anna.