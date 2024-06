A Binago, poco meno di 5mila abitanti, unico comune al voto della provincia di Como che non ha raggiunto il quorum utile per l’elezione del sindaco, arriva il commissario. Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha nominato Giorgio Zanzi per l’amministrazione provvisoria del comune. Al commissario vengono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al sindaco, fino all’elezione degli organi ordinari nel prossimo turno elettorale.

Il prefetto Giorgio Zanzi ha assunto numerosi incarichi commissariali in diversi enti locali, tra cui il comune di Campione d’Italia e, da ultimo, i comuni di Monguzzo e Uggiate con Ronago.

Binago era uno dei comuni comaschi con un solo candidato in corsa. Lo scorso maggio infatti il Tar aveva escluso due delle tre liste in lizza per un errore di forma. L’unica rimasta quella di Alfredo Garavaglia con Binago Alternativo.

Nel fine settimana si è recato alle urne per il voto delle amministrative soltanto il 29,39% dei cittadini, cinque anni fa si era arrivati al 63,21%. Meno di un elettore su tre, dunque, ha deciso di votare per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, mentre il 47,05% ha votato per le Europee. Un astensionismo che è stato letto come una forma di protesta da parte dei cittadini.