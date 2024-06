Soddisfazione per coach Devis Cagnardi, allenatore della Pallacanestro Cantù, dopo la vittoria a Trieste in gara 3 di finale playoff per la serie A. “Innanzitutto, è veramente bello giocare una partita così, in un’atmosfera del genere” ha detto l’allenatore dei brianzoli. “Complimenti a Trieste e al suo pubblico. Faccio i complimenti alla mia formazione, eravamo spalle al muro. Trieste è arrivata a Desio con il piglio della grande squadra, in grande fiducia e giocando molto bene entrambe le gare, mettendoci sotto. Noi abbiamo sempre reagito, perché è la nostra caratteristica e l’abbiamo dimostrato per tutta la stagione. Però non è mai bastato perché Trieste ha sempre allungato nei finali. Siamo arrivati senza una aspettativa, se non quella di dare tutto quello che avevamo e l’abbiamo fatto. Siamo pronti a giocarci gara 4 e a fare di tutto per riportare questa serie a Desio”.