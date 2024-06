Cantù, non è finita. Con una prova determinata la squadra brianzola ha conquistato gara 3 della finalissima playoff, ha espugnato il palazzetto di Trieste ed è così rimasta in gioco per la promozione. Ora il punteggio è di 2-1 per i giuliani con la quarta sfida in programma mercoledì alle 21, ancora a Trieste. Gli uomini di coach Devis Cagnardi si sono imposti per 74-73 in un match emozionante, aperto fino all’ultimo secondo, quando i padroni di casa hanno sbagliato il canestro del sorpasso.

Dopo aver perso male in casa i primi due incontri, i canturini hanno mostrato una importante e decisiva forza di reazione. Un atteggiamento che servirà anche mercoledì, per ottenere un nuovo successo e andare così alla “bella”, in programma – eventualmente – sabato 15 giugno alle 21.

Un finale in cui Cantù dovrà fare a meno di Riccardo Moraschini, uscito per un brutto infortunio ad un ginocchio dopo uno scontro con il triestino Eddy Brooks.

“Il nostro obiettivo era essere più cinici in attacco rispetto alle prime uscite” ha detto Filippo Baldi Rossi, capitano di Cantù. “L’obiettivo era allungare la serie, abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e ora dobbiamo recuperare le energie in vista del quarto incontro”.