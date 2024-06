Dogane presidiate e controlli potenziati alle frontiere per il G7 in programma in Puglia. Una pattuglia della guardia di finanza di Como in servizio alla stazione internazionale di Chiasso, a presidio del valico di Chiasso, ha controllato e poi arrestato un marocchino che stava per prendere il treno per Milano ed è risultato ricercato perché evaso dai domiciliari che stava scontando in un centro di accoglienza a Matera.

L’uomo era sulla banchina in attesa di un convoglio diretto a Milano. I militari delle fiamme gialle lo hanno avvicinato per un controllo. Dalla banca dati delle forze dell’ordine è emerso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Matera. Il marocchino era ai domiciliari in una struttura di accoglienza. E’ accusato di aver aggredito e picchiato il personale e le forze dell’ordine in servizio proprio nel centro del quale era ospite.

Il marocchino sarebbe evaso e avrebbe raggiunto il nord Italia, probabilmente in treno. E’ stato arrestato per evasione. Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni, pena sospesa. Dovrà continuare a scontare i domiciliari a Matera.

I controlli alle frontiere saranno potenziati fino al termine del G7 al via domani in Puglia. Fino al 18 giugno, come disposto dal ministero dell’Interno, è temporaneamente sospeso il regime di libera circolazione in area Schengen e sono ripristinati i controlli alle frontiere nazionali terrestri, marittime e aeree.