La funivia di Pigra non riaprirà questo fine settimana, come annunciato lo scorso mese di maggio. L’impianto, dato in gestione ad Atm, l’Azienda di Trasporti Milanese che si occupa anche della funicolare Como-Brunate, è fermo dall’ottobre del 2022 prima per lavori di riqualificazione e poi per la mancanza di un gestore.

“La funivia – spiega il sindaco di Pigra, Giovanni Balabio – avrebbe potuto riaprire già lo scorso anno, ma mancava un gestore, che ora è stato individuato in Atm. Questa settimana, da lunedì a mercoledì, il Ministero ha effettuato un sopralluogo per una revisione generale dell’impianto. Si attende ancora un riscontro, dunque l’iter non è concluso. La funivia è perfettamente funzionante, ma sono stati individuati alcuni aspetti tecnici da perfezionare. Lunedì è in programma un incontro tra Atm e Ministero – annuncia Balabio – Ragioniamo di settimana in settimana, sono in costante contatto con il gestore, e l’obiettivo ora è riaprire il prossimo weekend del 22-23 giugno”.

Nella fase iniziale si partirà con la riattivazione per tre giorni alla settimana, quasi certamente nel weekend da venerdì a domenica, per poi progressivamente incentivare il servizio.

“Uno dei problemi riscontrati è la mancanza di personale – spiega il sindaco – Nei mesi scorsi abbiamo promosso anche dei corsi di formazione sul territorio. Gli addetti sono già stati assunti da Atm, ma ci sarebbero problemi nel trovare un caposervizio. Per questo si dovrebbe partire con tre giorni la settimana, ma l’obiettivo resta riattivare la funivia 7 giorni su 7. Si tratta infatti di un servizio di collegamento importante non soltanto in chiave turistica, ma anche per i residenti”.