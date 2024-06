Una macchina con targa francese in viaggio dalla Svizzera verso l’Italia ha forzato il posto di blocco al valico autostradale di Brogeda. La vettura è passata senza fermarsi alle 7.30 di questa mattina. La dogana è presidiata in queste ore e i controlli sono potenziati per il G7 in corso in Puglia. Sono dunque subito scattati i dispositivi di intervento.

Sulla vettura che ha forzato il posto di blocco, una Citroen Xsara Picasso color champagne, dai primi accertamenti era presente solo il conducente. La macchina si è allontanata in direzione Milano. Una pattuglia della polizia di frontiera, impegnata nelle attività di presidio e ordine pubblico proprio per i controlli per il G7 ha subito inseguito la macchina.

La vettura è stata intercettata dopo circa mezz’ora ed è stata riportata al valico di Brogeda. I militari della guardia di finanza, anche con l’unità cinofila hanno perquisito e controllato in modo approfondito la Citroen, senza riscontrare violazioni né anomalie. Il conducente, un algerino di 50 anni, è stato denunciato per aver forza il valico e non essersi fermato al posto di blocco.