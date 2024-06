Schiacciato dal suo trattore, dallo scorso 5 giugno era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese ma Fausto Capoferri, 73 anni di Cantù, non ce l’ha fatta è morto ieri. L’incidente era avvenuto in via per Alzate. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando lavori di manutenzione nel suo giardino quando, per cause ancora da chiarire, il trattore si è rovesciato. Era rimasto schiacciato sotto il mezzo riportando ferite serie. Era stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese.