Sabato 22 giugno alle 21 nel cortile di via Viganò 2, a Como, per la rassegna “Il centro del Margine. La Città dei Cortili 2.0”, con il contributo di Fondazione Cariplo si svolgerà lo spettacolo “Il giardino dei ciliegi” del TeatroGruppo Popolare, l’ultimo della rassegna estiva. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como

I prossimi appuntamenti, che riguardano altre costole della rassegna, sono fissati per il 29 giugno sempre alle ore 21.00 con Il cerchio delle donne di Brecht di Laura Trenti per il gruppo senior di TGP nell’ambito de “Il cortile dei ciciaruni” in via De Cristoforis 1-3-5-7, e La crociata dei bambini di Daniela Corti per “Il cortile dei piccoli” alle ore 17.30 sempre nel cortile di via De Cristoforis.