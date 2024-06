Incidente a Como, scontro tra un’auto e una moto in via Bellinzona, all’altezza dell’intersezione con via Cardano. Ferito un uomo di 57 anni che è stato trasportato in codice giallo, media gravità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della polizia locale. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza la strada in ingresso è rimasta chiusa temporaneamente. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 7.45. Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino.