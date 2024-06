Tre ascensori su sei fuori uso al poliambulatorio di via Napoleona a Como.

La segnalazione arriva dai cittadini che stamattina si sono ritrovati con la metà degli impianti fuori uso all’interno del monoblocco che – lo ricordiamo – ha ambulatori distribuiti su 7 piani. I due ascensori più grandi sono – in realtà – inutilizzabili da tempo, a questi si è sommato oggi un terzo (che si trova sul retro).



L’Asst Lariana ha fatto sapere che per i due centrali sono in fase di avvio i lavori.

Per il primo servirà un importante intervento di manutenzione che sarà avviato entro la fine del mese di giugno. Entro l’estate inizieranno i lavori anche per il secondo.

Il terzo impianto dei tre fermi si è bloccato stamattina, l’azienda incaricata è già intervenuta e domani concluderà l’intervento per rimetterlo in funzione.