Mancava solo l’ufficialità, arrivata con un comunicato stampa della Pallacanestro Cantù. Devis Cagnardi non è più l’allenatore dei brianzoli. Terminata la stagione, che anche per quest’anno si è chiusa senza l’agognata promozione in serie A, la società ha interrotto i rapporti con coach Cagnardi.

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, pur avendone apprezzato la professionalità e l’impegno profuso durante l’ultima annata sportiva, si separano le strade con coach Devis Cagnardi”, le parole scritte nel comunicato.

“All’allenatore vanno i migliori auguri per il futuro della carriera – aggiunge la società – un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con grande passione nei mesi trascorsi alla guida della squadra”.

“Auguro a Devis un futuro pieno di soddisfazioni. – dichiara il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi – In questa stagione trascorsa insieme a noi ho avuto modo di apprezzare la sua dedizione e la sua professionalità e per questo desidero ringraziarlo”.

Cagnardi era stato nominato alla guida della squadra a pochi giorni dall’inizio del campionato, dopo che a sorpresa era stato congedato Romeo Sacchetti, prima confermato e poi sostituito quando la stagione era ormai al via.

Cantù si prepara intanto a un’altra stagione in serie A2. Un torneo che sarà tutt’altro che semplice. Il via è fissato per il 29 settembre con 20 squadre che si affronteranno in un girone unico. La prima classificata della regular season verrà promossa direttamente in serie A, mentre il secondo pass sarà assegnato ai playoff. Con Cantù ci saranno altre ambiziose come Fortitudo Bologna, Brindisi, Torino, Pesaro e Udine.