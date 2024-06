Dopo la denuncia della Uil del Lario in merito alla guardia costiera appena entrata in servizio a Menaggio il cui personale ha trovato alloggio in alcuni locali dell’ospedale Erba Renaldi, in una nota congiunta l’amministrazione del paese affacciato sul lago e la stessa guardia costiera hanno voluto precisare che “il personale che alloggia all’ospedale di Menaggio è quello impiegato nel turno di servizio giornaliero come componenti l’equipaggio di tre militari pronti a muovere anche in orario notturno con la Motovedetta”. Allo scopo di ridurre i tempi di intervento.

“Questa soluzione – viene precisato – è comunque temporanea in quanto l’amministrazione comunale sta predisponendo una soluzione logistica su Menaggio, che verrà attuata già nei prossimi giorni. Il restante personale, quando non è in servizio ha a disposizione un alloggio in due strutture ricettive di Grandola e Plesio.

“In ultimo – si legge infine nel comunicato – è opportuno evidenziare che nessuno spazio per l’attività sanitaria è stato tolto all’ospedale e non c’è nessuna intenzione dì riconvertire gli spazi del nostro ospedale ad altra funzione”.