“L’ospedale di Menaggio diventa la più grande residenza per anziani del territorio”. Massimo Coppia, segretario generale Uil Fpl Brianza e Lario, esprime la massima preoccupazione delle organizzazioni sindacali dopo le parole dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso sul futuro del presidio di Menaggio. Preoccupazione anche per la decisione di trasformare il Moriggia Pelascini di Gravedona nel punto di riferimento per le urgenze.

Durissime critiche anche dal sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari. “Le sconcertanti dichiarazioni dell’assessore Bertolaso hanno creato un forte dissenso tra i sindaci del territorio per tempi e modalità delle stesse e l’assoluta contrarietà dei primi cittadini circa il progetto presentato dall’assessore – attacca Spaggiari – Eravamo in attesa di una convocazione per conoscere l’esito dell’analisi fatta dall’Asst Lariana sui servizi erogati dal nostro ospedale. La volontà era quella di concordare insieme un progetto di consolidamento e potenziamento dei servizi”.

“Siamo pronti a batterci in ogni sede per difendere l’interesse dei cittadini e del territorio – conclude Spaggiari – Non accettiamo questa forzatura che significherebbe, di fatto, la fine del nostro ospedale. Chiediamo ora un confronto, già la prossima settimana, con il presidente Fontana, l’assessore Bertolaso, gli eletti regionali comaschi e i sindaci per lavorare ad un’ipotesi alternativa condivisa”.

Il Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Menaggio e della Sanità Pubblica parla di “totale indignazione e assoluta preoccupazione”. “Questa riorganizzazione, annunciata dopo la visita al Moriggia Pelascini di Gravedona, è un colpo mortale alla sanità del nostro territorio”, attaccano.