Lariofiere di Erba chiude in positivo l’esercizio 2023. Si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno l’Assemblea dei Soci di Lariofiere, la prima dopo il rinnovo del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco, socio di maggioranza della Fondazione erbese.

Erano presenti il Presidente Fabio Dadati, alla guida di Lariofiere dal 2019, Massimo Moscatelli, membro di Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco delegato dal Presidente Ezio Vergani, Claudio Ghislanzoni, Presidente del Consiglio Comunale di Erba delegato dal Sindaco Mauro Caprani e Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco. All’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 che chiude con segno positivo.

“La Fondazione che non persegue scopo di lucro – spiega il presidente Fabio Dadati – ha saputo mettere a frutto gli investimenti avviati nel 2022, riportando un utile di 10.801 euro. Risultato soddisfacente e primo, importante traguardo di un percorso avviato dal Consiglio Direttivo in carica che all’inizio del proprio mandato ha definito precisi indirizzi strategici volti ad una più efficace ed efficiente gestione del quartiere fieristico e dei suoi servizi”. Dadati poi aggiunge: “L’attenzione ora è al completamento degli interventi necessari per portare a termine il processo di ammodernamento del quartiere in tema di produzione di energia rinnovabile con la realizzazione di una Comunità Energetica in collaborazione con Acinque, ed infine il comfort dell’area centrale e del padiglione C per offrire una proposta più efficiente e performante al mercato”.