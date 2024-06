Incendio poco le 13.30 in una palazzina in via Nolgio a Massagno, in Canton Ticino. Secondo una prima ricostruzione e per cause da chiarire, le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano. Per precauzione sono state evacuate una trentina di persone presenti nell’edificio.

Sul posto gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, quelli della polizia Ceresio Nord, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano. Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa. Una persona che si trovava nell’appartamento interessato dall’incendio è stata sottoposta a controlli medici sul posto.