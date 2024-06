Non ce l’ha fatta la donna caduta ieri pomeriggio in una scarpata a Valsolda, frazione Loggio, in via alla Cascata. Dopo il recupero e le manovre di rianimazione era stata portata in codice rosso all’ospedale di Monza dove la 51enne, Denise Marchi residente in paese, è morta nelle scorse ore.

Da quanto è stato possibile ricostruire la donna era uscita per raggiungere un terreno di famiglia. A dare l’allarme i genitori non vedendola rientrare. I soccorritori l’hanno poi trovata ferita e priva di sensi in fondo ad una scarpata in seguito ad una caduta.