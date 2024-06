Il Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio è pronto alla mobilitazione. “La scelta di privare l’Ospedale di Menaggio del suo pronto soccorso e di trasformarlo in un presidio per cronici è inaccettabile”, denuncia Giovanna Greco, presidente del gruppo, che annuncia a breve un’assemblea pubblica. “I cittadini ci chiedono di dare battaglia”, ripete.

L’annuncio dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che a Etv ha dichiarato che il presidio non gestirà più le emergenze, è stato una doccia gelata. “Abbiamo consegnato 14mila firme in Regione – dice Greco – Abbiamo incontrato i vertici dell’Asst Lariana e esponenti politici comaschi. Abbiamo sempre avuto rassicurazioni sull’impegno per rilanciare il presidio di Menaggio. Abbiamo presentato a nostra volta due progetti di potenziamento ed eravamo fiduciosi di avere risposte favorevoli, visto l’impegno di tutti, almeno a parole”.

Per la portavoce del Comitato, quello di Bertolaso è “un attacco frontale al diritto alla salute dei cittadini”. “Questo provvedimento non tiene conto delle reali esigenze del territorio e della popolazione, che necessita di un pronto soccorso efficiente e di un ospedale in grado di trattare le emergenze – dice Greco – Spostare tutte le emergenze a Gravedona significa ignorare le difficoltà logistiche e i rischi legati ai lunghi tempi di percorrenza.

“Privare il territorio del medio Lario e le valli del pronto soccorso comporterà gravi conseguenze per i cittadini, costretti a percorrere strade spesso congestionate per raggiungere Gravedona – aggiunge – In un territorio già caratterizzato da problemi viari e da difficoltà geomorfologiche, questa decisione rappresenta un ulteriore aggravio per la popolazione, che vedrà compromessa la tempestività e l’efficacia delle cure mediche.

La chiusura del pronto soccorso a Menaggio non è solo una questione logistica, ma una questione di diritto alla salute”.

“Il Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio e della sanità pubblica continuerà la dura battaglia per cui si è costituito, chiedendo che i rappresentanti territoriali e regionali forniscano con urgenza le risposte necessarie ai cittadini”, conclude Giovanna Greco.

Il coordinatore delle rappresentanze sindacali unitarie dell’Asst Lariana Alessandro Micello intanto ha convocato per venerdì 28 giugno un’assemblea straordinaria di tutto il personale del presidio di Menaggio. L’incontro sarà preceduto da una riunione urgente di tutti i componenti della Rsu aziendale per definire i possibili interventi per tutelare il presidio Erba Renaldi.