Notizia aggiornata – È stato riaperto intorno alle 15,45 il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione nord sull’autostrada A9. La chiusura poco dopo le 14 per la presenza di un mezzo pesante in avaria all’altezza della galleria Quarcino. “Ora – assicurano da Autostrade per l’Italia – il traffico transita su tutte le corsie e non si segnalano accodamenti”.

La chiusura temporanea ha causato fino a due chilometri di coda tra Fino Mornasco e l’uscita obbligatoria di Como Centro in direzione Chiasso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

Durante lo stop alla circolazione era stata anche chiusa l’entrata di Como Centro in entrambe le direzioni e ai veicoli leggeri diretti verso la Svizzera – secondo quanto suggerito nella nota di Autostrade – erano stato consigliato di “percorrere A8 Milano-Varese in direzione Varese, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, per poi prendere il Valico del Gaggiolo. In alternativa, uscire a Lomazzo Nord, percorrere la SP23 verso la Svizzera e prendere il Valico del Bizzarone”.

Anche la Polizia locale di Como aveva segnalato possibili rallentamenti in città per via della deviazione in autostrada.