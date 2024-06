SOS Ospedale di Menaggio. Il Lago chiama a raccolta cittadini, forze sindacali, amministratori locali e regionali e le istituzioni e lo fa in vista dell’incontro pubblico previsto venerdì sera alle 21 nell’aula magna della Scuola Media “Jacopo Rezia” di Menaggio (in via Camozzi). Una serata organizzata dal Comitato per la Difesa del presidio.

Le parole dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che a Etv ha dichiarato che il presidio non avrebbe più gestito le emergenze, sono state una doccia gelata. Ma anche il dietrofront arrivato nelle scorse ore dalla Regione, spiegando che nulla cambierà, ha gettato ulteriormente la popolazione nell’incertezza. E ancora non è chiaro quale sarà il futuro del presidio.

“Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità – si legge nella nota diffusa -. Ribadiamo con forza la posizione del nostro comitato: l’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio deve tornare alla piena funzionalità, invertendo il segno degli ultimi anni in cui abbiamo visto un progressivo svuotamento del presidio e un attacco frontale al diritto alla salute del territorio”. Così spiega il Comitato.



Il comitato ha annunciato che continuerà la battaglia per cui è nato chiedendo ai “rappresentanti territoriali e regionali di fornire le risposte necessarie ai cittadini”. Il vertice di lunedì scorso convocato dal presidente Attilio Fontana si era chiuso con una parziale rassicurazione: “La situazione a Menaggio resta come è”, questa la sintesi di quanto è emerso. Ma proprio questa risposta non soddisfa del tutto. Resta lo scetticismo perché le condizioni attuali dell’ospedale non parlano comunque di piena operatività della struttura e per il futuro si chiedono maggiori garanzie.