Il caldo inizia finalmente a farsi sentire e subito vien voglia di partire. Così c’è chi ancora deve prenotare le vacanze e cerca le ultime offerte e chi invece sceglie già il costume da bagno. Mare o montagna, il mese più gettonato per le ferie si conferma agosto, ma non manca chi sposta la partenza anche più avanti o chi un assaggio di vacanza l’ha già fatto.

L’Italia va per la maggiore tra i comaschi, ma c’è anche chi parte per New York per festeggiare grandi traguardi.

I budget per le vacanze sono i più disparati, dai 1000 euro per 15 giorni a 20 mila euro per una vacanza in famiglia. E così, visti i prezzi, c’è qualche comasco che per le vacanze sceglie una meta ben conosciuta, ossia Como.